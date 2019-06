Sergio #Floccari rinnova con la #SPAL il rapporto sportivo fino al 30 giugno 2020

Scopri di più https://t.co/3PD6Uxm6lV#ForzaSpal pic.twitter.com/3aCuOP8lQw — SPAL (@spalferrara) 18 giugno 2019

Laha ufficializzato con un messaggio sul proprio profilo Twitter il rinnovo di contratto di Sergio. L'attaccante ha prolungato fino al 30 giugno 2020.Questo il comunicato ufficiale del club: "L’attaccante Sergio Floccari ha rinnovato il suo rapporto sportivo con la S.P.A.L. fino al 30 giugno 2020. Nell’ultima stagione, Floccari è stato tra i giocatori determinanti per il raggiungimento della salvezza con tre giornate d’anticipo, grazie alle sue tre pesanti reti segnate ad Empoli, Juventus e ChievoVerona, arrivando così a 73 goal totali in Serie A. Per lui 20 presenze nella stagione appena conclusa che lo portano a 346 totali in massima serie, ovvero a ridosso di un traguardo altrettanto prestigioso. La società biancazzurra è orgogliosa di aver confermato in gruppo Sergio Floccari, sia dal punto di vista tecnico-sportivo, sia dal fondamentale lato umano e professionale".