Spal in campo in vista del match contro l'Inter. Brutte notizie per Semplici dall'infermeria: "Allenamento pomeridiano al centro “G.B. Fabbri” per i biancazzurri che proseguono la preparazione al match in programma domenica contro l’Inter.



Dopo una fase di riscaldamento, la seduta è proseguita con esercitazioni di possesso palla ed una partitella a tema.



Programma personalizzato per Federico Di Francesco che nel corso della gara SPAL-Genoa di lunedì ha riportato una lesione distrattiva al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.



Lavoro a parte anche per Gabriel Strefezza a causa di una contusione al quadricipite femorale della coscia sinistra rimediata nell’incontro di lunedì con i rossoblu".