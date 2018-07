Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale del club nerazzurro dopo il pari contro lo Sheffield United: "Stasera è andata molto bene perché loro sono già in grande condizione. Speriamo non si sia fatto male Dalbert. Abbiamo tenuto botta contro queste squadre che si avventano su ogni pallone, abbiamo anche cambiato qualcosa tatticamente ma la squadra si è fatta trovare sempre pronta. Abbiamo cercato di mantenere le stesse posizioni anche se le caratteristiche di Lautaro sono diverse da quelle di un trequartista che può anche arretrare ma ha fatto bene quel ruolo facendosi trovare anche in verticale, la posizione migliore per coesistere con Mauro Icardi. Penso che insieme abbiano fatto vedere buone cose, giocatori intelligenti che possono coesistere. Poi loro ci creavano qualche problema e abbiamo cambiato modulo ma abbiamo continuato a fare bene. Abbiamo trovato gli incastri giusti, le distanze corrette, per cui siamo abbastanza contenti. Abbiamo giocato in uno stadio che regalava vampate, spinta e grande carica, noi abbiamo retto bene: la squadra si è fatta trovare pronta a reagire".



SU DALBERT - "Dobbiamo valutare nei prossimi giorni, sembra niente di grave, il fatto che abbia subito un infortunio alla spalla poteva lasciar temere il peggio ma sono i rischi di questo periodo. Quest'anno lavoriamo molto sulla difesa a tre, ci abbiamo dedicato qualche allenamento e anche in campo quando lo abbiamo fatto ci siamo comportati bene, è un'opzione che si può utilizzare ancora".



SULLA SFIDA CONTRO IL CHELSEA - "Sarri? Non l'ho sentito ma lo incontrerò volentieri. L'anno scorso gli ho visto fare il miglior calcio del nostro campionato e sono contento che potrà mettere la sua qualità anche nel miglior campionato del mondo".