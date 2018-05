Intervistato da Sky, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha spiegato come avesse già preso la decisione di rimanere all'Inter la prossima stagione a prescindere dalla Champions.



"Ero convinto di giocarmela fino in fondo. E dopo la partita contro il Sassuolo ho incontrato la squadra per anticipare la mia volontà a fine campionato. Ho voluto condividere quel momento in anticipo, perché non volevo farmi condizionare da una sconfitta o una vittoria. Con loro sono stato molto bene e mi sono emozionato, poi loro mi hanno mandato dei segnali. Abbiamo ottenuto un risultato da gruppo”.