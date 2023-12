E' stato il grande protagonista della finale dell'ultimo Europeo in Inghilterra, potrebbe vivere il prossimo in Germania dalla panchina. Il condizionale è d'obbligo,, nel quale l'Italia affronterà Spagna, Croazia e Albania. Che qualche certezza è venuta a meno lo ha fatto capire il commissario tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti che, a margine del Gran Galà del Calcio 2023, ha lanciato una bordata al suo numero uno: "Il problema è sempre lo stesso, come ti poni con quello che è il tuo ruolo e con quella che è la tua carriera - ha detto a Sky Sport -C'è solo un modo per mantenere il livello sul lungo periodo: allenarti e disciplinarti bene a livello mentale".Donnarumma, difeso da Spalletti lo scorso settembre ("Non gli viene perdonato di essere un ragazzo prodigio che ha bruciato le tappe"), dopo gli ultimi errori ha gli occhi addosso.che al primo anno in Premier League con il Tottenham ha dimostrato di essere un top nel suo ruolo. L'Italia è in mani sicure, oltre all'ex Empoli ci sono altri due profili affidabili come Provedel della Lazio e Meret del Napoli, nonostante qualche sbavatura nell'ultimo periodo. Donnarumma ha dato l'impressione di essersi seduto, per Spalletti