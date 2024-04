Spalletti: 'De Rossi mi ricorda Mazzone. Così ha conquistato la Roma'

30 minuti fa



Luciano Spalletti, attuale Commissario Tecnico dell'Italia e storico ex-allenatore della Roma, nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato anche di un suo ex-calciatore oggi diventato forse casualmente l'allenatore dei giallorossi: Daniele De Rossi. Spalletti racconta come il suo ex numero 16 abbia trovato la chiave per diventare grande con la sua Roma.



DE ROSSI - "Credo di conoscerlo molto bene. Penso che il principale merito di Daniele, per quanto sta dando alla Roma, derivi dal fatto che fin dal primo giorno non si è voluto approfittare dell’immenso amore che i tifosi nutrono nei suoi confronti. Ha capito subito che quello poteva essere un vantaggio-boomerang e l’ha messo da parte per investire totalmente nel lavoro sul campo. Sa bene che le idee possono portare allo stadio in festa solo attraverso gli allenamenti settimanali. Non so se Daniele abbia qualcosa di me, ogni tanto però mi ricorda Mazzone, quando gli scoppia la vena ha atteggiamenti che appartenevano al grande Carletto".