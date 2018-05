Prende forma la nuova Inter di Luciano Spalletti, che sarà in grado di disporsi in campo con diversi schieramenti tattici. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che ipotizza due formazioni, una con il 3-4-2-1 e una con l'ormai consueto 4-2-3-1. Oltre a de Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, la rosea ipotizza altri due innesti, inserendo in rosa Dembele del Tottenham e Federico Chiesa della Fiorentina. Queste le due formazioni proposte dal quotidiano



Inter 4-2-3-1: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Dembele; Chiesa, Martinez, Perisic; Icardi.



Inter 3-4-2-1: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Miranda; D'Ambrosio, Dembele, Brozovic, Asamoah; Chiesa, Perisic (Lautaro Martinez); Icardi.