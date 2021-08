L'urna di Istanbul ha decretato le prossime avversarie in Europa League del Napoli. Gli azzurri affronteranno nel gruppo C il Leicester, lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia.



L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato così il sorteggio: "Non avevo preferenze, perché in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide".