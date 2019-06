Allenatore e direttore generale paiono essere già stati individuati da Rocco Commisso per la sua Fiorentina. Come riporta La Nazione, il primo nome per la panchina potrebbe essere addirittura Luciano Spalletti che ha, è vero, altri due anni di contratto con l’Inter, pur uscendo da trionfatore con la squadra in Champions League. È altrettanto vero, però, che il suo sogno mai veramente dichiarato è quello (un giorno) di allenare la Fiorentina.



IL PRESENTE - Poi c’è sempre Montella, spiega il quotidiano. Anche lui ha due anni di contratto a cifre infinitamente più basse rispetto a Spalletti, ma all’epoca dell’interesse di Commisso per il Milan era comunque gradito all’imprenditore italo americano. Le incognite restano, con l’Aeroplanino in attesa di una chiamata, non fosse altro per transare o meno il contratto in essere.



I DIRIGENTI - Per quanto riguarda il direttore generale, tanti i nomi che sono stati accostati in questi giorni; da Pierpaolo Marino, passando a Massimiliano Mirabelli, fino ad arrivare a un altro ex Milan come Umberto Gandini.