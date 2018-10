L'Inter esce dallo stadio Olimpico di Roma carica di tante certezze, rinfrancata grazie all'entusiasmo della vittoria, pronta a diventare l'anti-Juve, ma anche carica di....insulti. Sì perchè nel corso della gara poi vinta 3-0 contro la Lazio i tifosi biancocelesti non hanno risparmiato per un secondo l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, probabilmente colpevole da un lato di aver tenuto l'odiato ex-de Vrij in panchina, dall'altro di avergli sottratto il sogno Champions e, infine, di essere stato a lungo il condottiero degli odiati rivali della Roma.



"FORZA ROMA!" - E per uno che all'Olimpico ha sempre vinto, almeno da quando occupa la panchina dell'inter, tornare nella capitale è sempre una sfida quantomeno provante. E lo spirito guerriero di Spalletti non è mancato neanche lunedì sera perché come riportato da Tuttosport il tecnico toscano al triplice fischio della gara ha lasciato lo stadio urlando a pugni chiusi e con lo sguardo spiritato rivolto ai tifosi della Lazio un sonoro: "Forza Roma!".