Fabrizio Faraoni, ex dirigente dell'Empoli e amico di Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24. Questo un estratto delle sue parole:



LA CRESCITA - "Ho conosciuto Spalletti il primo anno all'Empoli, allenava gli allievi ed era di un'applicazione che mi sbalordiva. Arrivava prima al campo d'allenamento, lo rastrellava per avere un terreno più consono. Dopo pochi mesi mi disse 'Voglio fare l'allenatore'. Pensavo si riferisse alle giovanili ma la sua determinazione lo ha portato dov'è ora. I giocatori, se daranno disponibilità a lui e al suo staff, potranno crescere. Luciano intuisce prima degli altri cosa fare, che sia un cambio ruolo o altro. Con lui i giocatori migliorano".



NAPOLI - "Non credo rilascerà dichiarazioni ufficiali fino a quando non scadrà il contratto con l'Inter. Se ha deciso di tornare in campo e rimettersi in gioco è perché è entusiasta. Poteva fare altre scelte ma se ha detto sì al Napoli significa che è entusiasta. In questi giorni starà studiando il fenomeno Napoli".