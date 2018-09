L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria ottenuta per 2-0 sul Cagliari



SODDISFATTO - "Sono sempre soddisfatto quando si vince, da quando sono venuto all'Inter ho sempre cercato di contribuire in ogni momento della mia vita per l'appartenenza all'Inter. Noi siamo l'Inter, dobbiamo lavorare e siamo stati scelti per portare l'Inter a qualcosa di importante. Questa è una delle squadre più amate del mondo e abbiamo questa missione. Voglio essere ricordato per l'impegno che ho preso per questa società".



TURNOVER E GOL - "I tanti gol da calciatori differenti? Una delle cose più importanti, l'altra è avere la possibilità di poter disporre di questi calciatori. Quando si ha una rosa più numerosa puoi scegliere anche 11 titolari di quelli che han giocato la volta precedente. E' una cosa importante".



NAINGGOLAN - "Lui è bravo a girarsi nell'angusto, quando cioé le squadre giocano con tanti uomini dentro il campo. Lui è bravo a ricevere palla con le spalle girate alla porta e dare vita alle ripartenze, poi ti salta addosso con la fisicità quando va a costruire"



LAUTARO E ICARDI - "Hanno la stessa faccia, quello che ci vuole in area di rigore per andare a buttarla dentro. Fa parte del carattere della loro terra essere così determinati. Lautaro è forte, e noi lo usiamo troppo. Poi spiegherò cosa vuol dire... Lui ha la forza di ricevere la palla addosso, girarsi e tirare; poi sa dove può cascare la palla e si avventa con forza. Allenarsi con Icardi nell'attaccare gli spazi giusti lo ha aiutato a imparare qualcosa. Ma ha tutto, qualità, tecnica e forza. E di conseguenza tiro e impatto sul pallone. E' anche un po' egoista, come quando ha voluto concludere sul due contro uno; ma non fa male quel filo di egoismo. Con Icardi? Sono molto amici e ragazzi molto sensibili".