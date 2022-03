Il Napoli si prepara per affrontare domani sera il Milan in una sfida d'alta classifica, chi vince trova il primo posto solitario. Luciano Spalletti può sorridere perché finalmente ritrova quasi tutti i giocatori a disposizione. Ecco le parole del tecnico toscano sul rientro di Lozano, ma anche su Pioli:



GLI INFORTUNI - "Lozano ci sarà, Lobotka si è allenato tutta la settimana e ha fatto il completamento di reinserimento in squadra. Sto bene in questo momento anche perché ho recuperato molti giocatori. Aver riempito l'allenamento di tutti quei nomi che me lo fanno venir meglio l'allenamento. Se ci scrivo il mio di nome viene peggio, invece scrivendoci Anguissa, Lobotka, Lozano, Fabián Ruiz viene meglio. La palla viaggia più velocemente, se ne accorgono anche quelli che sono in panchina".



PIOLI - "Pioli ha detto che prima o poi riuscirà a battermi? Meglio poi".