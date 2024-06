Spalletti, nell'Italia non ci sono talpe: l'aneddoto sulla "lite" in conferenza

Redazione Calciomercato

Questa volta occorre ripartire dalla fine e riavvolgere tutto il nastro. Perché c'è l'aneddoto. Uno di quelli che solo quando si va effettivamente agli eventi si possono raccontare., quando pochi minuti dopo, alla domanda del collega di Radio24 Dario Ricci, che gli chiedeva se

Il CT #Spalletti in conferenza post #Croazia: #Spalletti stizzito in conferenza stampa: “Formazione @Azzurri rivoluzionata nata da patto con calciatori? Questa cosa gliel'hanno detta. Chi racconta le cose di spogliatoio fa male alla Nazionale” pic.twitter.com/io6AjLgxtA — Luca Cilli (@Luca_Cilli) June 24, 2024

suo malgrado nemmeno una, andava a cogliere nel segno.E ancor più che con la squadra, cosa evidentemente confermata da queste parole del ct, soprattutto con se stesso. Sì perché Spalletti ha provato e riprovato, ha testato e a volte persino filosofeggiato, poi ha preso atto di ciò che in fondo anche noi, umili spettatori facenti parte di quei 30 milioni di persone che in questi giorni si sentono ct della Nazionale italiana, ci eravamo già accorti:(a un certo punto sono stati 5 i nerazzurri in campo in contemporanea), anche a fronte degli effettivi valori che ha espresso questo campionato e i convocati che si hanno a disposizione, beh allora parafrasando proprio una frase diventata mito di Spalletti:

e Pellegrini fare la mezzala sinistra. Ecco una seconda punta di ruolo, Giacomo Raspadori. Ecco insomma che ogni singolo interprete, senza troppo 'filosofeggiare', è stato messo almeno dall'inizio nella condizione di potersi esprimere nel suo ruolo naturale. Da qui, evidentemente, quelcon questi ragazzi è ormai evidente a tutti considerati i vari tentatavi di questi mesi; ma al tempo stessoe citando un motto anglosassone non è "rocket science" capire che questo gruppo di convocati lavori probabilmente

Che non è stata eccezione, diciamolo subito. Che non ha certo incantato, ci mancherebbe. Ma in cui a lunge raccogliendo i ben noti frutti all'ultimo respiro possibile, con undella seconda sconfitta consecutiva e di un probabile passaggio del turno più per generosità della formula che per meriti propri. La rete però è mistica, perché liberatoria è la portata del suo risultato. Il gruppo si leva di dosso chiacchiere e pressioni e ancheche evidentemente si prova quando si vestono i panni del mestiere più praticato in Italia: quello, appunto, del commissario tecnico della Nazionale.

C'è però, anche, la sensazione, dopo questa serata infinita, di essersi tolti tutti un bel peso di dosso e di aver finalmente trovato la quadra. Chissà che la parte finale dell'aneddoto non possa esserne un'ulteriore riprova. Evidentemente tranquillizzato epoco prima. Si volta pagina, si va agli ottavi di finale. Forza!