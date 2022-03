. La partenza è stata da sogno, poi è arrivato un periodo nero, condizionato fortemente dagli infortuni, ma adesso ai piedi del Vesuvio sembra essere tornato uno spiraglio di sole. Domenica all'Olimpico contro la Lazio è arrivata una vittoria importantissima, che vuol dire tre punti e primo posto in classifica (a pari punti con il Milan).. Il centrocampista spagnolo non ha giocato una grande gara, tutt'altro. Probabilmente è stato tra i peggiori in campo, con tanti errori di misura e un apporto non incredibile al match. Ma- Una rete bellissima che ha fatto letteralmente impazzire di gioia Fabián e i suoi compagni che sono corsi verso il settore ospiti dove sono stati abbracciati dai tifosi. Un'esultanza, quella dello spagnolo, che mostra tanto: voglia di lottare, voglia di riscatto e consapevolezza in ciò che sta accadendo a questo Napoli, pronto per giocarsi in maniera concreta le sue carte per lo scudetto. Nel 2013 Garcia, ai tempi della Roma, disse- Il centrocampista spagnolo sta vivendo la miglior stagione da quando gioca a Napoli. Arrivato nel 2018, solo sotto la guida Ancelotti nella prima annata riuscì a collezionare 7 gol in stagione, di cui 5 in campionato. In quanto a rendimento in Serie A si è già superato:Manca ancora tanto, il suo bottino può migliorare parecchio visto che mancano undici giornate al termine del campionato. E Fabián Ruiz ha un'arma importante su cui può fare affidamento Spalletti, perché le sue reti sono arrivate tutte da fuori area.- Se il Napoli e i napoletani possono sorridere per il rendimento e i numeri di quest'anno di Fabián Ruiz, non possono fare altrettanto pensando al futuro. Il contratto dell'ex Betis a breve andrà in scadenza, dato cheL'obiettivo sarà non ripetere un Insigne bis, ma cercare la strada migliore per trattenerlo ancora alla corte di Luciano Spalletti. Lo stessoGli piace Napoli, ne è innamorato, ha definito la città come la sua seconda casa. Però la prima resta sempre la Spagna, dove ha voglia di tornare. La prossima estate, in virtù del rendimento e del contratto in scadenza, potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il centrocampista.Al Camp Nou nel match d'andata di Europa League ha messo in mostra il suo repertorio disputando una grande partita e dimostrando di essere adatto a quei livelli. I Colchoneros lo hanno cercato ma De Laurentiis la scorsa estate chiedeva 60 milioni per la cessione, cifra troppo alta.che era pronto ad accoglierlo in Premier già nella sessione di mercato invernale. Destinazione non gradita all'andaluso che nel suo futuro ha in mente solo la Spagna.Fabián Ruiz guadagna solo 1,5 milioni netti e in caso di rinnovo la cifra dovrebbe essere quantomeno raddoppiata. Oggi l'argomento è ancora chiuso nel cassetto, Fabián pensa solo al campo e ad un finale di stagione tutto da vivere. "Non sono nemmeno in grado di immaginare cosa accadrebbe in città se realizzassimo quel sogno... I tifosi se lo meritano", raccontava così ad AS un paio di settimane fa. La dimostrazione di quanto siano veritiere e sentite queste parole sta tutta nell'esultanza al 94' contro la Lazio,