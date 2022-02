. La semifinale di andata di Coppa Italia di domani sera avrà regole vecchie sperando in uno spirito nuovo. Regole vecchie perché è una delle ultime quattro partite in Italia in cui il gol in trasferta varrà ancora doppio. Spirito nuovo perché, sono carenti dal punto di vista dell’intensità e, quindi, del ritmo, faticano a gestire le varie fasi della partita: o sono poco pericolose o subiscono l’avversario.(con il Bologna)Distrutta ed eliminata in Europa League dal Barcellona solo tre giorni prima, la squadra di Spalletti è andata a vincere in casa della Lazio, riproponendosi come candidata allo scudetto.Sia perché si tratta di un trofeo per nulla accessorio, sia perché pochi giorni dopo, l’Inter incrocia la Salernitana in casa, mentre il Milan andrà a Napoli a giocarsi mezzo scudetto. Se perde è fuori e restano Napoli e Inter, se vince si rilancia anche contro chi - come me - gli ha negato, in sede di pronostico, la vittoria finale.Ben lungi dall’essere una tappa interlocutoria,L’andata e ritorno e, soprattutto, l’andamento dell’ultimo, quello di campionato, lasciano aperta la strada a qualsiasi soluzione.Personalmente(e Roberto Mancini ne tenga conto), Brozovic è in chiaroscurro, Perisic è opaco, Calhanoglu non si ritrova più.Tuttavia il derby del 1° marzo, il mese in cui si decidono scudetti e coppe, è propizio per tirar fuori le energie residue. Il senso alla stagione si dà a cominciare da domani sera, sapendo che non si può sbagliare più.Se si affrontano prima e terza della Serie A, il derby di Coppa non è solo strapaese, ma l’appendice del primato nazionale. Per questo, secondo me, sarà feroce. Perdere significa dare un cattivo segnale prima si tutto a se stessi e ai propri tifosi.Il Milan non avrà lo squalificato Tonali (coppia di centrocampo Kessie e Bennacer), l’Inter proverà ad avanzare Calhanoglu nel ruolo di trequartista. Io toglierei Barella per inserire Vidal o Vecino. Ma non credo accadrà.