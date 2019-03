Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro il Cagliari, Luciano Spalletti spiega così la scelta di mandare in campo Ranocchia e schierarlo come punta centrale nei minuti finali del match.



“Abbiamo due attaccanti infortunati e il Cagliari era in vantaggio. Mi serviva un giocatore che avesse forza su una palla inattiva. Se a uno mancano gli attaccanti a disposizione bisogna fare qualcosa di diverso. Prima ho messo Politano. Chiaro che su questa cosa qui si dirà che non è da Inter. Per quello che si è visto ed è successo è una cosa assolutamente normale. Ognuno gli dà il taglio che vuole”.