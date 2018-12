"Sono convinto di avere a che fare un gruppo forte che può soddisfare i discorsi iniziali. Non penso sia possibile sostituirli con qualcosa di meglio in questo mercato". A meno di due settimane dal via della finestra invernale di mercato, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato del piano del club nerazzurro, escludendo l'arrivo di nuovi calciatori nella rosa a sua disposizione. Un attestato di stima importante del tecnico di Certaldo nei confronti dei suoi calciatori, impegnati domani nel big match contro il Napoli, ma che in realtà nasconde le vere intenzioni della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele.spera di completare il percorso di recupero di alcuni uomini a sua disposizione. Tra questi, che a inizio stagione sembravano fuori dai piani del tecnico nerazzurro ma che invece sono riusciti a ritagliarsi spazio in campionato, collezionando rispettivamente 7 e 10 presenze. In crescita anche, fermato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto oltre un mese lontano dai campi, mentre Spalletti si aspetta di più da. L'argentino ha avuto a disposizione diverse chance ma è apparso molto spesso nervoso mentre l'ex Wolfsburg ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, con Keita che scalpita alle sue spalle ed è pronto al sorpasso nelle gerarchie.Quel "qualcosa di meglio" che in realtàspera di riceve dal mercato ha un nome e un cognome: Nicolò. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di una sinergia tra l'e ilper arrivare a, centrocampista del. Il club nerazzurro è pronto a prendere il 22enne uruguaiano e girarlo alla società di Giulini per anticipare l'arrivo di Barella, gioiello dei rossoblù e della Nazionale. Il classe 1997 è seguito anche dalla Juventus, ma l'Inter vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con l'agente e con il Cagliari per non lasciarselo scappare.