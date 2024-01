Spalletti stravince la Panchina d'Oro davanti a Inzaghi e Pioli. Da Grosso a Vivarini e Samaden: tutti i premi

Redazione CM

Luciano Spalletti stravince la Panchina d'Oro 2022/23 e succede a Stefano Pioli, che ha vinto l'edizione 2021/22 dopo la vittoria dello scudetto con il Milan. La Serie B premia Fabio Grosso per la promozione con il Frosinone, così come Vincenzo Vivarini che si aggiudica il premio in Serie C dopo l'impresa con il Catanzaro. Premio speciale anche ad Alberto Bollini, per la conquista dell'Europeo con l'Italia Under 19.



COME FUNZIONA LA PANCHINA D'ORO - E' andata in scena a Coverciano la premiazione per la 32ª edizione della Panchina d'Oro, la cerimonia che celebra i migliori allenatori dei nostri campionati. A votare sono i tecnici, chiamati a giudicare i colleghi di Serie A, B e C maschile: la votazione si svolge nell'urna del Centro Tecnico Federale la stessa mattina di lunedì, mentre per le altre categorie (Serie A e B femminile, Serie A di calcio a cinque - maschile e femminile - e il premio intitolato a 'Mino Favini' per il miglior responsabile di settore giovanile) le votazioni sono state effettuate on-line nei giorni scorsi.



PANCHINA D'ORO SPECIALE AD ALBERTO BOLLINI - Alberto Bollini, tecnico che in estate ha vinto l'Europeo con l'Italia Under 19 e oggi guida l'Under 20: "E' un premio che condivido con la Federazione, con Viscidi ma soprattutto con lo staff che è stato determinante a livello umano e professionale - Ha detto Bollini dal palco -. Ringrazio anche le società, ho sempre ricevuto grande collaborazione. Mi fa molto piacere questo premio, lo dedico ai ragazzi che hanno superato momenti di grande difficoltà. Oggi è il Sinner-Day, ci siamo trovati tante volte sullo 0-2 e siamo riusciti a ribaltare il punteggio. Ringrazio tutti".



PANCHINA D'ORO - Luciano Spalletti, campione d'Italia con il Napoli e oggi commissario tecnico della Nazionale, stravince la Panchina d'Oro 2022/23 con 42 voti sui 61 disponibili, 6 in più di Simone Inzaghi (Inter) con Stefano Pioli (Milan) sul gradino più basso del podio, vincitore della scorsa edizione. Spalletti, dal palco, ha commentato: "Ringrazio tutti, innanzitutto i miei calciatori del Napoli e i miei collaboratori. Il direttore Giuntoli, tutta la città di Napoli che ha contribuito in maniera massiccia a vincere questo premio. Poi voglio ringraziare tutti voi dai quali ho imparato tantissime cose. Sono partito dal basso, con mio fratello che mi portava la borsa e la scambiavo coi libri di scuola, e ora sono in paradiso e alleno la Nazionale. Anche in un momento abbastanza difficile per il calcio italiano, ci sono sulle panchine allenatori di grandissimo livello. Lo scorso anno tre squadre italiane sono arrivate alle finale europee e questo è la conferma dell'alto livello che c'è. Ricevere la Panchina d'Oro da colleghi di questo livello vuol dire ricevere la stima da allenatori tra i più bravi del mondo. E' il miglior premio che potessi ricevere e che auguro a tutti di ricevere. Questo premio mi impone di essere un allenatore migliore in futuro".



PANCHINA D'ARGENTO - Fabio Grosso, grazie alla promozione con il Frosinone, si aggiudica la Panchina d'argento con 22 voti su 62 disponibili. Alle sue spalle Claudio Ranieri del Cagliari (16 voti), terzo Alberto Gilardino del Genoa (6 voti). Grosso dal palco ha ringraziato: "E' un premio che mi fa molto piacere ricevere. Ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo che s'è concluso in maniera splendida. Stirpe e Angelozzi ci hanno permesso di cogliere questa occasione. E' un premio che ritiro con grande piacere, quando lo rivedrò mi torneranno in mente i due anni e mezzo di Frosinone, sono stati tutti molto bravi. Grazie ancora, spero ci saranno altre occasioni".



PANCHINA D'ORO SERIE C - Vincenzo Vivarini si aggiudica la Panchina d'Oro Serie C per la promozione ottenuta col Catanzaro con 35 voti (87 tecnici votanti). Al secondo poto Luciano Foschi per il lavoro svolto a Lecco (8 voti) e Aimo Diana per quanto fatto alla Reggiana (5 voti). "E' una grossa soddisfazione e c'è solo da ringraziare, innanzitutto i miei colleghi - ha detto Vivarini dal palco -. Lo scorso anno c'è stato un campionato di livello davvero alto e noi ci siamo comportati nel modo giusto. Grazie della fiducia che mi avete riposto: un ringraziamento speciale va alla città di Catanzaro che ci ha supportato. Abbiamo disputato un campionato importante, ma soprattutto c'è stata l'unione tra città e squadra, una simbiosi che ci ha dato davvero tanto coraggio. Ringrazio innanzitutto la città, poi a ruota ci sono il presidente, i direttori, il mio staff e poi i miei ragazzi che hanno disputato un anno sopra le righe. Grazie a tutti".



PREMIO MINO FAVINI - Il premio Mino Favini, consegnato da Demetrio Albertini e Alberto Zaccheroni al miglior responsabile del settore giovanili, va a Roberto Samaden, ex Inter oggi responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. Secondo posto per Angelo Carbone (ex Milan), Francesco Palmieri del Sassuolo e Vincenzo Vergine (ex Roma, oggi al Milan).



PANCHINA D'ORO FEMMINILE - Va ad Alessandro Spugna la Panchina d'Oro femminile per la stagione 2022/23. Il tecnico della Roma si aggiudica il premio con 18 voti davanti a Giampiero Piovani del Sassuolo (4 voti) e Rita Guarino dell'Inter (3 voti): "Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici di Serie A e Serie B che mi hanno votato, voglio ringraziare tutti. Voglio ringraziare anche il club e lo staff, tutte le ragazze che ho allenato e sto allenando. Se oggi sto ricevendo questo riconoscimento, il merito è di tutti loro", ha detto Spugna in video-collegamento.



PANCHINA D'ARGENTO FEMMINILE - Salvatore Colantuono, ex Cittadella ora al Parma, vince la Panchina d'argento femminile: "Ricevere un premio nel parco giochi degli allenatori, davanti ai miei miti, è una grossa soddisfazione. Questa è la panchina del sacrificio, ci sono tanti allenatori che allenano i dilettanti e fanno questo lavoro come seconda attività. Negli ultimi due anni mi sono dato al calcio femminile e mi sto trovando bene, spero che il calcio femminile possa avere opportunità pari rispetto a quello maschile. Ringrazio la società Cittadella per l'ultimo biennio e il Parma per avermi dato l'opportunità quest'anno di sviluppare un nuovo progetto".



PANCHINA D'ORO CALCIO A 5 MASCHILE - Salvatore Samperi dela Feldi Eboli vince il titolo per il calcio a 5 maschile: "E' davvero una grande emozione ricevere questo premio in questo teatro. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, è un momento che ricorderò per tanto tempo nella mia vita".



PANCHINA D'ORO CALCIO A 5 FEMMINILE - Gianluca Marzuoli del Bitonto è il miglior allenatore della Serie A calcio a 5 femminile: "Sono molto felice di essere qui per la terza volta, voglio ringraziare innanzitutto la famiglia del Bitonto che mi ha permesso di competere qui ad alti livelli. Ringrazio davvero tutta la famiglia".