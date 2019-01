L'ultimo messaggio postato dasul proprio profilo instagram e riguardanteera datato 2 novembre 2018. Poi due mesi di silenzio fino ad oggi quando l'allenatore nerazzurro è tornato a postare un messaggio particolare.Un elogio pubblico per uno dei calciatori meno utilizzati in questa stagione, ma che con l'esordio in Coppa Italia e con il suo affetto per l'Inter ha dimostrato cosa vuol dire essere interisti una volta di più. Si tratta di Andrea Ranocchia, che Spalltti ha elogiato così:Un messaggio per il presente, ma anche per il futuro, perché la società nerazzurra sta anche pensando di, in scadenza a fine stagione, ma che l'Inter vorrebbe trattenere con un rinnovo a cifre ovviamente inferiori rispetto a quelle guadagnate oggi.