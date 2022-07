Nel post-partita dell'amichevole vinta contro il Perugia, l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato anche del futuro di Matteo Politano, che non è contento in azzurro e sta spingendo per l'addio.



SE RESTA.... - "Io non so perché vogliate far diventare un caso quello di Matteo. Se Politano rimane e ci dà il suo contributo importante come l'anno scorso, noi siamo tutti contenti"