“Il voto al mercato se si prende Vrsaljko? Quattordici, do 14. Io dico che ci vogliono i ruoli doppi, se si vuole vincere le partite nelle diverse competizioni. Funziona così per tutte le squadre, vale anche per noi. Il Chelsea di giocatori ne ha 28. Noi dobbiamo cercare di completare la rosa, la società lo sa e ci sta lavorando. Qui siamo tutti nella stessa barca, non c’è la società da una parte e l’allenatore dall’altra”. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Luciano Spalletti al termine di Chelsea-Inter: il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “A quanti abbonati siamo arrivati? Trentasettemila? Ecco: è difficile mantenere un segreto davanti a tante persone. Sono loro che ci impongono di fare le cose con professionalità. E’ bene dirsele subito le cose, tanto poi la verità esce fuori: se si vuole fare una stagione importante, ci vogliono determinate caratteristiche. Dietro di noi abbiamo un pacchetto di sentimento, il primo discorso alla squadra non lo faccio né io né la società, ma i tifosi. E loro si aspettano che si facciano le cose per bene”.