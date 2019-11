In attesa del posticipo di lunedì sera tra Spal e Genoa al Paolo Mazza, che sarà decisivo per le sorti della squadra di Semplici, si inizia già a parlare del mercato di gennaio. E il nome più chiacchierato dalle parti di Ferrara è quello di Andrea Petagna, accostato a diversi club tra cui anche l'Inter di Antonio Conte. Ora, a prescindere dalla destinazione, che poco rileva, è ciò che concerne il danno sportivo per la Spal a interessare maggiormente. Perché perdere anche la propria punta di diamante dopo i dolorosi addii estivi significherebbe accettare una certa retrocessione in Serie B.



Nonostante i numeri poco incoraggianti di questa stagione, infatti, Petagna resta il giocatore più importante della rosa e l'unico in grado di raggiungere la doppia cifra in termini di gol. Non solo, perché l'ex Atalanta è anche uno dei fulcri di sviluppo principali del gioco di Semplici, che spesso si appoggia al proprio numero 37, chiamato a giocare sporco e talvolta addirittura rifinire. Una sua eventuale perdita quindi sarebbe drammatica sotto il punto di vista emotivo, perché toglierebbe alla squadra un altro dei suoi leader, e sotto quello tecnico, con l'attacco che uscirebbe da questa operazione totalmente martoriato.



Ad oggi, infatti, non esistono alternative dello stesso livello di Petagna in rosa. E risulta anche complicato pensare che la Spal abbia la forza economica per andare a pescare un sostituto di rilievo sul mercato di gennaio, da sempre arido di grandi occasioni. Petagna, insomma, deve restare il cardine di una squadra che ha un disperato di lui e dei suoi gol per salvarsi. Poi a giugno, e con la Serie A ancora in tasca, sarà più facile per tutti parlare di futuro...