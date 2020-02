Una sconfitta a Roma contro la Lazio ci può stare. Nessun tifoso della Spal, probabilmente, si aspettava di uscire dall'Olimpico con tre punti in tasca; e forse solo i più inguaribili tra gli ottimisti puntavano ad un pareggio. Per tutti gli altri, infatti, era quasi scontato che ad uscire dal campo con una vittoria sarebbe stata la squadra di Simone Inzaghi. Questo però non giustifica in alcun modo la prestazione francamente sconcertante della Spal. Una prestazione che mette in discussione tutto ciò che di buono era stato detto della squadra nelle ultime settimane e che spedirà a processo anche Leonardo Semplici.



Questo perché la Spal non ha nemmeno provato ad abbozzare una partita contro la Lazio e, anzi, non ha fatto altro che aspettare l'ineluttabile, facendosi prendere a pallate da Immobile, Caicedo e Luis Alberto, che hanno banchettato sui resti di una squadra che è solo lontana parente di quella dello scorso anno. Il livello tecnico più modesto, però, non è sufficiente a creare un alibi per i ferraresi, che avevano quantomeno l'obbligo di dare vita ad una partita. Ma questo non è accaduto, con la Lazio che nel secondo tempo si è limitata a camminare per il campo gestendo il possesso, come fosse stata un'amichevole del giovedì più che una partita di campionato.



E se le prestazioni e la voglia della squadra continueranno ad essere di questo tenore non si potrà che sprofondare sempre di più settimana dopo settimana. La Serie B sembra ormai inevitabile e, nonostante qualche movimento di mercato interessante, il gruppo sembra essere alle corde. Ora la società dovrà decidere il futuro di Semplici, che sta mettendo in discussione anche la fiducia dei suoi più strenui sostenitori.