Appena una settimana fa assistevamo ad una prestazione sconcertante della Spal (seppur contro il più difficile degli avversari). Oggi, appena sette giorni dopo, il mondo sembra essersi ribaltato. Perché gli uomini di Semplici sono scesi in campo con un piglio opposto rispetto a quello delle prime sei giornate di campionato. Fin dal primo momento della sfida con il Parma, infatti, la Spal ha dato prova di una compattezza e di una qualità di gioco paragonabili alle migliori partite dello scorso anno.



Finalmente si sono rivisti i meccanismi di gioco della vera Spal, con prestazioni eccellenti degli esterni, soprattutto Strefezza (nonostante il rosso per simulazione), che hanno permesso alla squadra di esprimersi sulla falsa riga di quanto accadeva un anno fa. Encomiabile anche la prestazione dei centrocampisti, che hanno avuto il coraggio di prendere in mano il pallino del gioco come mai avevano fatto quest'anno.



La partita contro il Parma può essere stata il momento di rottura definitivo rispetto al recente passato. La Spal si è scrollata di dosso insicurezze e paure ed è tornata a giocare ai suoi livelli. Ora quindi ci si deve aspettare che la squadra continui a lavorare nel solco tracciato oggi. Con buona pace dei detrattori del mercato, compreso il sottoscritto, che non credevano possibile rivedere una squadra dominante sul piano del gioco dopo un mercato decisamente sottotono.