La Spal esce sconfitta ma a testa altissima dalla sconfitta contro il Napoli. Esattamente come accaduto al San Paolo. A differenza della partita di andata, però, entrambe le squadre hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali ed hanno giocato con più leggerezza, offrendo un bello spettacolo a tutti gli amanti del calcio. Botta e risposta sotto il profilo del gioco, ma anche dei gol, con due squadre che hanno avuto il coraggio di affrontarsi a viso aperto, cercando di tenere fede a quelle che sono le loro caratteristiche.



Alla fine l'ha spuntata il Napoli con la rete a pochi secondi dalla fine di Mario Rui, ma come detto il punteggio, ormai, conta poco. L'importante per la Spal era fare bella figura e il compito è certamente riuscito. A maggior ragione se si considerano gli interventi decisivi dell'ex Alex Meret, che già all'andata aveva negato alla sua vecchia squadra il gol del pareggio con un miracolo su Fares. L'ennesimo dispetto di un campione, insomma. Un dispetto che, però, fa felici tutti a Ferrara, perché questo ragazzo è maturato nei suoi anni al Mazza e si è conquistato la chiamata di una grande dando tutto per la maglia della Spal. I miracoli del baby campione del Napoli, quindi, fanno male solo fino a un certo punto. Perché Meret a Ferrara lo ricordano tutti con il sorriso, anche dopo i due scontri diretti di questa stagione che hanno dimostrato a tutti come il talento del portiere azzurro sia davvero cristallino. E, in ottica Spal, di come sotto la guida di Semplici si possa crescere fino a raggiungere il top. Sconfitti, ma contenti, quindi, perché la salvezza è stata raggiunta, la squadra ha giocato un'ottima partita decisa solo da un grande ex che ha raggiunto quei livelli anche grazie al lavoro della Spal...