Ci manca solo la cessione di Fares per completare un mercato cessioni da incubo. Dopo Bonifazi, Antenucci e soprattutto Lazzari, anche il gemello della fascia sinistra potrebbe dire addio a Ferrara. E la cessione dell'ex Verona, tra i giocatori più importanti della seconda metà di campionato, aprirebbe un altro vuoto in una rosa che sta uscendo martoriata dai primi mesi di mercato.



La possibilità di inserire Dimarco nell'affare non indora la pillola, perché l'esterno ex Parma resta un'incognita dal punto di vista fisico e non offre le giuste garanzie ad una squadra che sta perdendo lentamente tutti i suoi leader. A queste condizioni, Fares sarebbe un grosso regalo all'Inter, che potrebbe portare a casa un giocatore di assoluto valore per il 3-5-2 di Conte, a fronte di una contropartita non altrettanto affidabile.



Come spesso ripetuto in queste pagine, però, bisogna avere la forza di dare fiducia ad una società che non ha quasi mai sbagliato le proprie scelte in questi ultimi anni. Certo, di settimana in settimana si fa sempre più difficile non lasciarsi andare allo sconforto, ma non è questo il tempo delle polemiche...