Il futuro della Spal e del calcio italiano è sempre più incerto, con le lunghe ombre del Cornavirus che continuano ad allungarsi sul mondo del pallone. E in tempo di quarantena, con gli atleti ancora confinati nelle proprie case, le società stanno iniziando a programmare il mercato estivo (o invernale). Al momento la priorità della Spal è quella di fare cassa per poi poter ripartire con un nuovo progetto: se sarà dalla B o dalla A, solo il tempo potrà dirlo.



E dopo gli addii già formalizzati di Petagna (ceduto al Napoli) e Semplici (esonerato), è pronto a lasciare Ferrara anche uno degli altri pilastri di questi ultimi anni: Fares. L'esterno, infatti, farà le valigie e proverà una nuova esperienza dopo che l'infortunio al ginocchio gli aveva impedito di fare il grande salto in estate.



In pole per il laterale, al momento, c'è la Fiorentina, che ha già mosso i primi passi sia con l'entourage del giocatore che con la società ferrarese. La valutazione si è abbassata sensibilmente rispetto alla passata stagione, sia a causa dell'infortunio che del Coronavirus, e non supera i 10 milioni di euro. Lavori in corso per l'addio dunque, con Fares e la Spal pronti a lasciarsi con l'arrivo dell'estate.