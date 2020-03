Parma-Spal, così come altre quattro partite di campionato che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse sono state rinviate per l'emergenza Coronavirus. La domanda, a questo punto, è se davvero sia stata presa la scelta giusta per il bene del sistema calcio e, soprattutto, della salute dei cittadini. Sulla carta non c'è nulla da eccepire, senonché l'altra mezza Serie A è scesa in campo, con tifosi provenienti dalle zone rosse del contagio, hanno ricevuto il via libera per seguire le proprie squadre in trasferta. Non solo, perché il provvedimento è arrivato addirittura il sabato mattina, quando alcuni club erano già partita alla volta delle proprie trasferte (come la Fiorentina).



Facendo un bilancio, quindi, emerge in modo netto come ci siano più ombre che luci dietro a questa scelta, pur condivisibile in parte, della Lega. Detto ciò, questo rinvio arriva in un momento delicatissimo per la Spal di Di Biagio, che arrivava dalla grande prestazione contro la Juventus. L'appuntamento con il Parma poteva rappresentare una ghiottissima occasione di dare seguito alla bella partita di domenica scorsa e di portare a casa punti importanti in chiave salvezza contro un avversario di fatto già salvo.



L'altra faccia della medaglia è, ovviamente, la possibilità per il nuovo tecnico di lavorare con più tempo e serenità sulla squadra per infondere al meglio i nuovi dettami tattici. A dare la risposta definitiva, come sempre, sarà il campo, ma la sensazione è che forse a questa Spal avrebbe fatto meglio dare continuità al buon momento mostrato contro i campioni d'Italia. Ora la palla passa a Di Biagio, che con una settimana in più di risposo e lavoro dovrà arrivare alla partita di sabato contro il Cagliari al 100% della forma.