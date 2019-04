Altro punto fondamentale per la Spal, che prosegue nel proprio momento d'oro. Davanti ad un Paolo Mazza tutto esaurito, infatti, i ragazzi di Semplici hanno gestito alla perfezione la partita contro il Genoa, venendo rimontati solo con un gol piuttosto fortunoso di Lapadula. Poco male, perché la classifica continua a sorridere a Petagna e compagni, che tengono a distanza le altre 'rivali' per la salvezza.



Rivali tra virgolette perché ormai la Spal gioca un campionato a parte. I punti in classifica raccontano di una squadra che, tolto il Cagliari, gioca ad un livello totalmente diverso rispetto alle dirette concorrenti. Nonostante il lungo periodo di crisi vissuto durante l'inverno, i ragazzi di Semplici sono riusciti a fare quel salto di qualità che i tifosi si aspettavano, arrivando a distanziare non di poco tutte le altre provinciali sia per quanto riguarda i risultati, che sotto il profilo del gioco. Con la salvezza che è ormai divenuta solo una formalità, la Spal può iniziare a programmare il futuro. E il primo tassello da sistemare è quello relativo all'allenatore. Già, perché Leonardo Semplici è corteggiato da diversi club di Serie A, non ultimo lo stesso Genoa; la crescita della Spal, però, non può prescindere dalla permanenza del tecnico, che è il vero perno sul quale è costruito il progetto della squadra. Perdere il tecnico significherebbe dover ripartire da zero, con il rischio di essere trascinati nuovamente nella lotta per la salvezza. Blindare Semplici deve essere una priorità per la Spal, che con questa guida può davvero puntare all'Europa nei prossimi anni.