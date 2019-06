E' sempre più vicina anche la cessione di Manuel Lazzari, con la Spal che dopo aver perso Bonifazi e con Petagna ancora in bilico, è prossima a perdere il suo giocatore più rappresentativo. La Lazio, infatti, spinge e insiste, con l'esterno italiano già in parola con Tare e pronto a trasferirsi a Roma. Un addio quello di Lazzari che fa malissimo sia sotto il profilo del morale, sia dal punto di vista tecnico.



In primo luogo perché l'esterno è ormai da diverso tempo il leader tecnico ed emotivo della squadra, che lo cerca sempre nei momenti di difficoltà. E perdere la sicurezza rappresentata da Lazzari rischia di avere effetti collaterali importanti sui compagni e sulla gente di Ferrara, sempre pronta ad esaltarsi per le giocate del calciatore italiano.



Non solo, perché il vero problema sarà di natura tecnica. Sostituire un giocatore del livello di Lazzari per una squadra come la Spal è pressoché impossibile. Troppo forte, probabilmente. Senza contare che l'italiano è uno dei pochissimi giocatori presenti all'interno della rosa in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. La sua partenza rischia quindi di mettere in ginocchio il progetto di Semplici, che proprio sulle qualità di Lazzari ha costruito una squadra di successo.



Il mercato rischia di essere una sentenza di retrocessione anticipata per la Spal, che sarà chiamata nei prossimi mesi a compiere un vero e proprio miracolo per ridare solidità a un gruppo che il mercato sta flagellando. Lo spettro della Serie B avanza, apparentemente ineluttabile. Ma se la Spal ha insegnato qualcosa in questi ultimi anni è che la dirigenza è compatta e capace: niente disperazione quindi. Almeno per il momento. Alla fine del mercato si faranno tutte le valutazioni del caso, ma lo spirito deve restare positivo. Anche se senza Lazzari...