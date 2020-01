Forse i critici della Spal, compreso il sottoscritto, hanno dato per morti troppo presto i ragazzi di Leonardo Semplici, che nel posticipo del lunedì sera hanno offerto una clamorosa prova di compattezza e voglia con la squadra più in forma d'Italia. Già pensare ad un pareggio contro la super Atalanta di Gaseperini sembrava utopia, ma portare a casa addirittura i tre punti è qualcosa che va oltre il ponderabile.



La Spal ha compiuto un vero e proprio miracolo, ribaltando ogni tipo di pronostico. La partita è stata estremamente complicata in effetti, con la Dea che ha creato tantissime palle gol senza riuscire a pungere, mentre la Spal ha saputo dimostrarsi concreta e cinica come mai era capitato in stagione. E questi tre punti hanno ridato ossigeno a un gruppo che stava lentamente soffocando sotto il peso delle altre diciannove squadre e di una pressione complicata da gestire.



Davide, ancora una volta, ha sconfitto Golia, ma ora la società dovrà fare il possibile per regalare a Semplici almeno un paio di rinforzi di livello per permettere al tecnico di compiere un altro straordinario miracolo. Iago Falque sarebbe perfetto per accompagnare Petagna, così come sarebbe fondamentale l'inserimento di Bonifazi, che già la scorsa stagione si era ritagliato un posto da protagonista nella Spal. Lavori in corso per dare forma ad un miracolo, sempre con la regia di mister Semplici, troppo spesso criticato a fronte di un lavoro a dir poco eccezionale.