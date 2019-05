La Spal festeggia la salvezza aritmetica come meglio non avrebbe potuto: servendo un poker a domicilio al Chievo e prendendosi addirittura il decimo posto momentaneo in classifica a tre giornate dal termine. Un risultato leggendario che premia le scelte fatte in estate dalla società, a partire dal mercato fino alla riconferma di Leonardo Semplici, che è stato il vero e proprio regista di una stagione da incorniciare. Già, perché la Spal non è mai stata nelle ultime tre posizioni della classifica e dopo un filotto di sei vittorie ed un pareggio nelle ultime otto, che rendono i biancazzurri la migliore squadra della Serie A degli ultimi due mesi, si sta facendo largo il sogno di chiudere la stagione tra le prime del campionato.



Forse molto più di un semplice sogno, perché la Spal ha dimostrato di avere più mordente delle dirette concorrenti, che non sono più Empoli, Frosinone e Bologna, ma sono diventate Sassuolo, Cagliari e Fiorentina. Club decisamente più incensati dalla critica, che ha abboccato al bluff della Spal; la lotta per la salvezza, infatti, non ha mai davvero riguardato Petagna e compagni, che hanno sempre osservato a distanza di sicurezza le battaglie dei bassifondi. Il sogno della Spal è sempre stato quello di azzardare un all-in per conquistare un posto al caldo. E se l'Europa è ancora un sogno proibito, lo stesso non si può dire della metà destra della classifica, che è davvero alla portata. Chiudere tra le migliori in Italia sarebbe il giusto premio per un gruppo che ha avuto la forza di restare unito e compatto anche nei momenti più difficili, per una società che si è dimostrata coerente in tutte le sue scelte e per un pubblico che non ha mai abbandonato i propri eroi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché non solo la Spal ha giocato a tratti uno dei migliori calci d'Italia, ma anche saputo conquistarsi il rispetto delle avversarie sul campo, scalando la classifica come nei migliori tornei di poker. E proprio con un poker, di reti, è stata archiviata la pratica salvezza, nella speranza di ottenere un piazzamento prestigioso in questa stagione, per puntare al premio grosso il prossimo anno..,