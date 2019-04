Questa Spal per certi versi ha ricordato l'Ajax. Certo, gli interpreti sono ben altri, ma sono state simili a quelle messe in mostra dai Lancieri nel quarto di finale di ritorno di Champions League contro la Juventus. E nel momento chiave della stagione, proprio come i ragazzi terribili di ten Hag, Petagna e compagni hanno tirato fuori dal cilindro la prestazione della vita contro l'Empoli. Una sfida complicata partita nel migliore dei modi, con il gol di Caputo che sembrava aver messo in crisi gli uomini di Semplici. Ma la Spal ha dimostrato, ancora una volta, di avere gli attributi, ed ha rimesso nei giusti binari il match più importante della stagione.



Petagna ed il redivivo Antenucci hanno messo in ginocchio un Empoli generoso, autore di una partita di livello, ma non abbastanza concreto per tenere testa alla Spal.. Prestazione che, però, non è stata sufficiente per avere ragione dei biancazzurri, proiettati verso una dimensione del tutto svincolata dalla lotta salvezza. Già, perché il decimo posto della Fiorentina, che giocherà questa sera contro la Juventus, è distante appena due punti. Risultato, questo, che appariva pressoché impossibile da raggiungere appena un anno fa, ma che ora sembra ad un passo. E la Spal, proprio come fosse un Ajax di provincia, sta dimostrando di essere cresciuta in misura esponenziale nel corso dell'ultimo anno e di aver raggiunto livelli che mancavano da anni. Ora la salvezza è molto più che ad un passo, ma la testa è già proiettata verso la prossima stagione, che può essere quella della definitiva consacrazione di una realtà che ha dimostrato di potersela giocare anche con le più grandi d'Italia. Juventus compresa, fosse anche solo per un pomeriggio.