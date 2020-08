La Spal lascia la Serie A con una sconfitta e da ultima in classifica. Lo fa con un po' di amaro in bocca per come è andata questa stagione, ma anche con la consapevolezza di aver vissuto un percorso a dir poco fantastico, che ha regalato gioie incredibili ai tifosi e non solo. E' stata una cavalcata eccezionale, culminata con lo scorso campionato, nel quale i ragazzi di Semplici hanno mostrato cose fantastiche sia a livello di gioco che di risultati.



La sconfitta casalinga con la Fiorentina, ovviamente, conta meno di zero. Ormai il risultato era maturato e, anche se una vittoria sarebbe stata un bel messaggio di congedo con la Serie A, oggi non possono esserci rimpianti. E' come l'ultimo giorno di scuola, nel quale ci si saluta e ci si dà appuntamento a settembre. Certo, per la Spal non potrà essere il prossimo, ma dovrà essere quello successivo.



Nel destino di questa squadra infatti c'è e non può esserci la Serie A. E l'obiettivo della società è necessariamente quello di tornare al più presto nella massima serie, possibilmente già a partire dalla prossima stagione. Ecco perché non si respira un clima da addio, bensì da arrivederci: la Spal ormai ha la Serie A nel suo DNA e farà di tutto per tornarci al più presto. E quindi grazie di tutto e soprattutto a presto!