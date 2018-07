Sarà dunque con il Bologna la prima partita di campionato, un derby in trasferta per iniziare la stagione al meglio. Lo scorso anno, al “Dall’Ara”, arrivò una sconfitta nonostante la perla di Antenucci nei minuti finali, ma al ritorno, sotto la pioggia battente di marzo, Alberto Grassi scrisse una pagina di storia importante, permettendo di arrivare ad una vittoria che a fine campionato risultò decisiva. Domenica 19 agosto, dunque, andrà in scena il terzo atto.

Una partita importante alla quale, i ragazzi di Semplici, arriveranno con la consapevolezza di non essere più degli esordienti e saranno vietati atteggiamenti passivi o approcci leggeri. I tre punti saranno importanti per l’economia della stagione, senza dimenticare che alla seconda tappa si giocherà contro un’altra diretta rivale, il Parma, sempre al “Dall’Ara”, per i lavori in corso al “Mazza”. Sarà una partenza con tre trasferte perché, se le prime due andranno in scena a Bologna, la terza arriverà a Torino contro i granata.



L’esordio casalingo vero e proprio, come promesso dal patron Colombarini, è previsto per il 16 settembre contro l’Atalanta, quando finalmente il fortino sarà pronto per accompagnare, con il calore della Ovest, i ragazzi alla seconda salvezza consecutiva. Il proseguo del campionato vede le due trasferte di Firenze e Genova, sponda Samp, con il Sassuolo di mezzo, per arrivare alla prima big, l’Inter di Spalletti, da ospitare all’ottava. Subito dopo le tre lazia l i, Roma, Frosinone e Lazio, con le due più blasonate da affrontare nella capitale. Dopo il Cagliari sarà il momento della prestigiosa trasferta all’Allianz Arena, e a seguire tre scontri diretti con Empoli, Genoa e Chievo, due dei quali in casa, per chiudere con le trasferte di Napoli e Milano rossonera, intervallate dall’Udinese.