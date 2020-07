La Spal rimedia una sonora batosta in casa contro la Roma, dimostrando ancora una volta e ancora di più quanto il suo campionato sia ormai finito. Queste ultime partite saranno solo una lunga passerella verso la Serie B, ma è anche giusto che la squadra onori i colori che porta addosso e l'operato di una società che ha sempre difeso la rosa. Anche nei momenti più difficili.



Tra i principali responsabili, ovviamente, c'è anche Di Biagio, che da quando è arrivato a Ferrara ha raccolto solo risultati deludenti e offerto prestazioni ancor più negative. La scelta di esonerare Semplici, che al tempo sembrava corretta, si è rivelata tutt'altro che fruttuosa, con il nuovo tecnico che non è mai riuscito a trovare la giusta formula per far girare la squadra.



Il futuro, a maggior ragione dopo una prestazione di questo tipo, non può che essere segnato: Di Biagio non sarà l'allenatore della Spal la prossima stagione. Questa è pressoché una certezza, con il club che sta già lavorando su diversi nomi per dare vita ad un nuovo progetto. L'unica cosa che conta in questo momento è quella di chiudere questa stagione con dignità, evitando figuracce come quella di ieri sera con la Roma.