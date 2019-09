Quella offerta dalla Spal a Reggio Emilia è stata una prestazione francamente sconcertante; il Sassuolo, infatti, ha dominato in lungo e in largo la formazione ferrarese, prendendo in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute e chiudendo già nel primo tempo la partita. Il 3-0 finale rappresente bene quelli che sono stati i valori in campo e apre scenari decisamente preoccupanti in vista del proseguo del campionato.



Quello che deve far riflettere maggiormente è l'assenza di reazione da parte della squadra, già evidenziata in altri match del campionato, con la Spal che si è limitata a subire la partita senza dare alcun segnale di ripresa. Negativa la prova dei singoli, così come quella del complesso e dello stesso allenatore, che non è stato capace di trovare le adeguate contromisure nella speciale sfida a scacchi con Roberto De Zerbi, architetto di una prestazione quasi perfetta del Sassuolo.



Ora la Spal deve tornare a fare mente locale, perché il successo contro la Lazio di una settimana fa sembra distante davvero anni luce. Che Semplici non abbia ancora trovato la quadra è evidente e lo dimostrano le prestazioni altalenanti di una squadra che la passata stagione, anche nei momenti di massima difficoltà, aveva sempre avuto un'anima evidente. Ora quella stessa anima sembra essersi persa e la Serie B è un incubo che sta prendendo sempre più forma.