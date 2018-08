Ultimo step prima dei gironi di Champions League, che usciranno dal sorteggio previsto a Montecarlo il 30 agosto: tra domani e mercoledì si incontrano nel turno di andata degli spareggi le ultime dodici squadre rimaste in lizza per sei posti. In primo piano la sfida tra Ajax e Dinamo Kiev, in programma dopodomani ad Amsterdam. Gli olandesi hanno superato senza grande sforzo due turni preliminari e risultano nettamente favoriti su Snai, a 1,63 contro il 5,25 assegnato dai quotisti agli ucraini e il 3,70 per il pareggio. Domani scende in campo il Benfica, che incontra in casa i greci del Paok, reduci da ottime prove nei preliminari, nei quali hanno fatto fuori prima il Basilea e poi lo Spartak Mosca. Il pronostico tuttavia - fa sapere Agipronews - è nettamente inclinato verso i portoghesi, con il segno «1» a 1,43 e il «2» a 6,75. Quanto agli altri match, Psv favorito (1,95) in casa del Bate Borisov (3,80), Salisburgo avanti (2,10) a Belgrado contro la Stella Rossa (3,50). Trasferta in discesa anche per l’Aek Atene (2,15) sul campo degli ungheresi del Vidi (3,60), mentre prevale il segno «1» in Young Boys-Dinamo Zagabria (1,73 contro 4,50).