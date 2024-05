Spareggio Bundesliga: Fortuna Dusseldorf-Bochum LIVE alle 20.30

Solo una formalità? Anche in Germania la stagione non è conclusa. Manca l’ultimo verdetto, che arriverà al termine del doppio confronto tra, terz’ultimo in Bundesliga, eterzo in seconda divisione tedesca dietro a St. Pauli e Holstein Kiel, già promosse nella massima serie: una tra le due squadre resterà in Bundes, l'altra farà compagnia a Darmstadt e Colonia, retrocesse in Zweite. All'andata gli uomini di Danielhanno letteralmente spazzato via quelli di Heikovincendo per 3-0: questa sera alle 20.30 va in scena il ritorno, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Fortuna Dusseldorf-Bochum