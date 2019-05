Il campionato francese deve conoscere l'ultima componente per la stagione 2019/2020: la Ligue 1 vede questa sera alle 20.45 la partita d’andata dello spareggio tra il Lens, la quinta classificata in Ligue 2, ovvero la serie cadetta francese, e il Dijon, la diciottesima classificata in Ligue 1. Si gioca oggi allo Stadio Bollaert-Delelis di Lens, mentre il ritorno è in programma domenica 2 giugno allo Stadio Gaston-Gerard di DIjon. Confronto speciale per Antoine Kombouaré, il quale ha allenato il Lens dal 2013 al 2016 e siede attualmente sulla panchina del Dijon. Il Lens invece è uscito vittorioso da due combattutissime partite disputate nei playoff: i giallorossi hanno battuto il Paris FC ai rigori e il Troyes ai supplementari



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LENS (3-5-2): Vachoux; Duverne, Tahrat, Fortes; Centonze, Gillet, Bellegarde, Doucoure, Haidara; Gomis, Ambrose.



DIJON (4-3-3): Runarsson; Alphonse, Yambéré, Lautoa, Chafik; Marié, Abeid, Balmont; Sliti, Jeannot, Saïd.





h 20.45 Stadio Bollaert-Delelis, Lens-Dijon LIVE