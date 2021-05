L'ultima partecipante alla Ligue 1 2021/2022 uscirà dalla sfida di questo pomeriggio. Alle 18 presso lo Stadio della Beaujoire il Nantes e il Tolosa si affrontano nel ritorno dello spareggio che assegna l’ultimo posto disponibile per il massimo campionato francese dell'anno prossimo, dopo la vittoria per 2-1 dei terzultimi della Ligue 1 dell'anno scorso sui terzi classificati di Ligue 2, allo Stadium Municipal di Tolosa. In caso di parità, tempi supplementari e poi calci di rigore.



h 18 Nantes-Tolosa