Ora c'è anche l'ufficialità, anche se manca ancora l'ultimo via libera da parte del sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha reso noto che, in occasione della sfida tra Italia e Macedonia del Nord del prossimo 24 marzo - valida per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali - sarà consentita la capienza massima allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo.



"Nulla osta, stante l'attuale situazione epidemiologica e l'importanza dell'evento, ad autorizzare la presenza del pubblico al 100% per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo", ha dichiarato Speranza. Un segnale molto importante in vista della completa riapertura degli stadi per il finale dei campionati italiani, dopo che nella giornata di ieri il sottosegretario Costa aveva apertamente parlato di un ok totale entro la fine di questo mese.