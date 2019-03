L'edizione odierna del Corriere della Sera parla di Icardi e spiega come le speranze dell'Inter siano in contrapposizione con la realtà attuale, che vede il bomber argentino ancora fermo sui suoi passi.



“La domanda che porranno i dirigenti e l’allenatore è semplice: vuoi continuare a essere solo un ex capitano o vuoi tornare a essere un calciatore dell’inter? Dal canto suo Icardi attende di vedere Spalletti e Marotta per spiegare ciò che pensa su quanto accaduto negli ultimi venti giorni. Sosterrà che la fascia gli è stata tolta ingiustamente e, soprattutto, che c’era un disegno ben preciso per metterlo da parte poiché, secondo lui e la moglie-agente Wanda Nara, il club aveva già deciso da tempo di venderlo a fine stagione. Di questo il bomber è convinto. La società non si aspetta una conclusione positiva. La sensazione è che Icardi sosterrà di avere ancora dolore e di voler continuare a curarsi. La speranza invece è opposta: che voglia dimostrare, rientrando e segnando, quanto tutti si siano sbagliati degradandolo e additandolo come pecora nera del gruppo. La partita a scacchi non è ancora alla fine”.