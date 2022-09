Lo Spezia di Luca Gotti ha iniziato a preparare il derby del prossimo fine settimana contro la Sampdoria: riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico-tattiche, gestione finalizzate al possesso della palla e partitella a campo ridotto per concludere. Personalizzato per Gyasi, Reca, Ferrer e Amian, terapie per Verde e Maldini.