Spezia-Cosenza 4-0 (primo tempo 1-0)



Marcatore: 1’ Augello, 48’ Bartolomei, 52’ Okereke, 62’ Ricci (rig).



Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Capradossi, Augello, Bartolomei, Ricci (75' Maggiore), Mora, Pierini (85' Acampora), Okereke (75' Gudjohnsen), Gyasi. All. Marino.



Cosenza (4-3-3): Perina, Corsi, Dermaku, Idda, D'Orazio, Bruccini, Mungo, Garritano (56' Verna), Baez, Tutino (55' Baclet), Maniero. All. Braglia.



Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.



Ammoniti: 40' Bruccini (C), 42' Capradossi (S), 62' Dermaku (C)