Spezia-Cosenza 5-1 (primo tempo 2-0)



Marcatore: 6' Galabinov (S), 20' Gyasi (S), 50' e 55' Mastinu (S), 63' Bruccini (C), 66' Nzola (S)



Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer (74' Vitale), Terzi, Erlic, Marchizza, Bartolomei (57' Ragusa), Acampora, Mora (46' Maggiore), Mastinu, Gyasi, Galabinov (30' Nzola). All. Italiano.



Cosenza (3-4-3): Perina, Idda, Schiavi (60' Capela), Legittimo (53' Asencio), Casasola, Bruccini, Prezioso (52' Bahlouli), Bittante, Carretta (76' Kone), Riviere, Baez (76' Broh). All. Occhiuzzi.



Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.



Ammoniti: 7’ Mora (S), 38’ Schiavi (C), 40’ Baez (C), 61’ Bahlouli (C)



Espulsi: 45’ Marulla (C) (team manager)



Foto: Acspezia.com