Gabriele Volpi cede lo Spezia a Robert Platek. Il magnate statunitense, socio del fondo Msd Capital, rileva l'intero pacchetto azionario del club ligure per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, con la possibilità di una riduzione in caso di retrocessione in Serie B della squadra allenata da Italiano.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel consiglio d'amministrazione entrerà un uomo di fiducia di Platek: Nishant Tella. Pronto a costruire una rete con gli altri due club europei di proprietà: il Casa Pia in Portogallo e il Sonderjysk in Danimarca.