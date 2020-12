La squadra più antica d'Italia contro la più recente a debuttare in Serie A.Eppure rivalità e precedenti, anche piuttosto accesi, tra le due formazioni non mancano. E non solo per la relativa vicinanza geografica tra due capoluoghi che malgrado la corregionalità hanno davvero poco in comune.Il primo scontro diretto ufficiale tra grifoni ed aquilotti risale a quasi cent'anni fa, più precisamente al 23 gennaio 1921, quando il campionato unico di Serie A ancora non esisteva. Il massimo torneo nazionale, chiamato Prima Divisione, era infatti diviso in più fasi e nella prima di queste, quella regionale, rossoblù e bianchi impattarono 1-1 al Picco. La sfida in campo spezzino si replicò l'anno successivo e nel 1925, vedendo sempre i rossoblù vittoriosi, prima per 4-0 e poi per 1-0. Le due liguri tornarono a fronteggiarsi nel Golfo dei Poeti un'altra volta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in Serie B nel gennaio 1935, e ancora una volta furono gli ospiti ad imporsi di misura (1-2).Da quel giorno trascorsero ben 35 anni prima che il derby si ripetesse. Avvenne nella prima delle due stagioni disputate dal Grifone in Serie C, nel 1970-71. Ancora una volta l'incontro avvenne a metà gennaio e ancora una volta a sorridere furono i genovesi vittoriosi 1-0.Categoria in cui le due compagini si ritrovarono l'anno successivo in una gara dall'esito opposto rispetto alla precedente, finita 2-1 per i rossoblù.Da allora ad oggi Genoa e Spezia si sono incontrate in un'ultima occasione al Picco durante il terzo turno dellanonostante la categoria di differenza,capaci di bloccare i più quotati avversari sul 2-2 dopo i tempi regolamentari e di imporsi 5-4 ai calci di rigore.