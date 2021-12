Il 'no' di Marco Giampaolo all'ipotesi di sostituire Thiago Motta alla guida dello Spezia non rallenta le valutazioni del club ligure in merito al futuro dell'allenatore brasiliano. La giornata di oggi porterà ad un confronto col responsabile dell'area tecnica Riccardo Pecini e, in caso di rottura, tornano in auge i nomi di Rolando Maran e Davide Nicola.